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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 6 Ocak TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 6 Ocak TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in sevilen tarih dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bugün 3. bölüm ile ekranlara gelecek. Dizi başlamadan evvel, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 6 Ocak TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapılıyor. Peki, Barbaros Hayreddin canlı yayın linki var mı? Barbaros Hayreddin canlı izleme linki nerede? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 6 Ocak TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?

Diziyi TRT 1'den canlı izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

Hayreddin, Şarlkenin' in sarayına bir elçi gönderileceğini öğrenir. Sultandan aldığı vazifesi için Şarlken'in sarayına sızmak çok iyi bir fırsattır. Bu sebeple Salih Reis ve Kandiyeli Bülbül elçiyi kaçırıp yerine geçerler. Andrea, casusu Murad' dan Barbarosun ailesine yakın olmasını tembihler. Kemankeş Ahmet Paşa, Seyyara' den çok etkilenir, annesinin itirazlarına rağmen tekrar görüşmeye çalışacaktır. Hayreddin, Sultan Süleyman' la gizlice buluşacakken pusuya düşer, bu pusudan kurtulabilecek midir?

Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur. Kemankeş, Ayas Paşa' ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin'e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa'nın buna tepkisi ne olacaktır? Hayreddin'in ablaları limanda kurdukları işyerini çalıştırmaya başlarken annesi de kuyumhane atölyesi için dükkan tutar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Roma' ya giden Aydın Reis Kandiyeli Bülbül' ü kendisiyle gelmesi için ikna edebilecek midir? Barbaros Hayreddin itimat teşkilatı için ajanı Şarlken'in sarayına yerleştirebilecek midir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 6 Ocak TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?

Tolgahan Sayışman

Timur Acar

Ufuk Özkan

Melisa Döngel

Bahadır Yenişehirlioğlu

Arif Pişkin

Hasan Küçükçetin

Başak Daşman

Ceren Soylu

Yılmaz Bayraktar

Sibel Kasapoğlu

Gizem Aydın

Halil İbrahim Kurum

Demirhan Demircioğlu

Gökhan Gencebay

Deniz Çom

Gurur Aydoğan

Duygu Gürcan

Ercüment Fidan

İlkay Kayku

Berfe Sancak

Yaşar Aydınoğlu

Bahadır Karaca

Yiğit Arda Tan

Revna Çolak

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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