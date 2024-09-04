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Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular

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Ballon d'Or kim kazandı? İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or listesinde yer aldı. Peki, Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular

Ballon d'Or kim kazandı merak ediliyor. İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or listesinde yer aldı. Peki,Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular haberimizde...

BALLON D'OR KİM KAZANDI?

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi. Milli yıldız, 30 kişilik listede tek Türk olarak dikkat çekerken, Real Madrid'de top koşturan 19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler de Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı.

Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular

Ballon d'Or'u kazanan isim henüz belli olmadı. Adaylar şunlardır:

Hakan Çalhanoğlu

Jude Bellingham

Ruben Dias

Fede Valverde

Phil Foden

Emiliano Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Junior

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

William Saliba

Kylian Mbappé

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Grimaldo

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