Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular
Ballon d'Or kim kazandı? İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or listesinde yer aldı. Peki, Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular
Ballon d'Or kim kazandı merak ediliyor. İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or listesinde yer aldı. Peki,Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular haberimizde...
BALLON D'OR KİM KAZANDI?
İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi. Milli yıldız, 30 kişilik listede tek Türk olarak dikkat çekerken, Real Madrid'de top koşturan 19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler de Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı.
Ballon d'Or'u kazanan isim henüz belli olmadı. Adaylar şunlardır:
Hakan Çalhanoğlu
Jude Bellingham
Ruben Dias
Fede Valverde
Phil Foden
Emiliano Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbik
Toni Kroos
Vinicius Junior
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
William Saliba
Kylian Mbappé
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Grimaldo