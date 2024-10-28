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BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Arda Güler aday mı?

BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Arda Güler aday mı?
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Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'un 2024 adayları duyuruldu. Bu yılın adayları arasında birçok sürpriz isim yer alıyor. Kazananın kim olacağı merakla bekleniyor.

Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or'un 2024 adayları resmi olarak duyuruldu. Bu yılki aday listesi, futbolseverler arasında büyük heyecan yaratırken, birçok sürpriz ismin yer alması dikkat çekti. Her yıl olduğu gibi, futbolun zirvesindeki yıldızlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Ballon d'Or ödül töreni, futbolseverler için sadece bir ödül dağıtım etkinliği olmanın ötesinde, futbolun en büyük isimlerinin bir araya geldiği bir kutlama haline geliyor. Peki, Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? İşte detaylar...

2024 BALLON D'OR HANGİ KATEGORİLERDE ÖDÜLLER DAĞITILACAK?

  1. En İyi Kadın Futbolcu
  2. En İyi Erkek Futbolcu
  3. En İyi Kadın Teknik Direktör
  4. En İyi Erkek Teknik Direktör
  5. Kadınlarda En İyi Kulüp
  6. Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller verilecek.

BALLON D'OR ADAYLARI 2024

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Ruben Dias (Manchester City)
  • Phil Foden (Manchester City)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • Artem Dovbyk (Girona/Roma)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Nico Williams (Athletic Bilbao)
  • Toni Kroos (Real Madrid)
  • Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
  • Vinicius Junior (Real Madrid)
  • Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
  • Martin Odegaard (Arsenal)
  • Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
  • Rodri (Manchester City)
  • Harry Kane (Bayern Münih)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Vitinha (PSG)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Dani Carvajal (Real Madrid)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Hakan Çalhanoğlu (Inter)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
  • Lautaro Martinez (Inter)
  • Ademola Lookman (Atalanta)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid)
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

KOPA TROPHY ADAYLARI

2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

  • Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid
  • Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona
  • Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United
  • Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg
  • Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United
  • Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih
  • Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona
  • Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain
  • Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain
  • Savinho (20 yaşında) - Manchester City
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