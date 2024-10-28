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Ballon d'or 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ballon d'or 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2024 Ballon d'Or, France Football tarafından sunulan ve 2023-24 sezonunda dünyanın en iyi futbolcularını ödüllendiren Ballon d'Or'un 68. yıllık töreni olacaktır. Peki, Ballon d'or 2024 ne zaman?

Ödül tarihinde üçüncü kez, takvim yılı yerine sezon sonuçlarına göre verilecek. Bu, 1 Ağustos 2023'ten 31 Temmuz 2024'e kadar olan dönemdir. Adaylar 4 Eylül 2024'te açıklandı ve tören 28 Ekim 2024'te yapılacaktır. Peki, Ballon d'or 2024 ne zaman?

BALLON D'OR ADAYLARI LİSTESİ 2024

En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

Adaylar:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

BALLON D'OR 2024 NE ZAMAN?

Ballon d'Or Ödül Töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek. Saat 22.45'te, başlayacak ödül töreninin Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden yayınlanması bekleniyor.

EN İYİ KALECİ ÖDÜLÜ ADAYLARI

"Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams."

EN İYİ KULÜP ADAYLARI

"Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere)."

YILIN EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI

"Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin)."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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