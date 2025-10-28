Haberler

Bahis yapan hakemler gözaltına alındı mı?

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bazı hakemlerin gözaltına alındığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak bu iddiaların doğruluğu merak konusu oldu. Peki, Bahis yapan hakemler gözaltına alındı mı?

Son günlerde gündemi meşgul eden bu iddialarda, bazı paylaşımlarda hakemler hakkında gözaltı kararının verildiği öne sürüldü. Peki, gerçekten de bahis skandalına karıştığı iddia edilen hakemler gözaltına alındı mı?

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun ifadelerini resmi bir ihbar olarak değerlendirip gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurmuştu.

SORUŞTURMA NASIL İLERLEDİ?

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında son beş yıla ait MASAK raporları, HTS kayıtları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerine ait üyelik bilgileri ile bu siteler üzerinden yapılan işlemlere dair verileri toplamaya başladı. Ayrıca, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişilerin ifadeleri de alınmaya başlandı.

GÖZALTI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran "hakemler gözaltına alındı" iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, bahis skandalına karıştığı öne sürülen hakemlerin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek söz konusu iddiaları yalanladı.

Osman DEMİR
