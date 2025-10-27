Bahis oynayan hakemler isimleri açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

Otyakmaz, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin isimlerinin gizli kalmayacağını ifade ederek, "TFF Hukuk Kurulu gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra dosyayı PFDK'ya sevk edecek. Bu süreçte hakemlerin isimleri, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan 'Disiplin Sevkleri' bölümünde kamuoyuyla paylaşılacak." açıklamasında bulundu. Peki, bahis oynayan hakemlerin kimler olduğu ve isimlerin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER İSİMLERİ AÇIKLANACAK MI?

'Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?' sorusuna cevap veren Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek." dedi.

"Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." diyen Mecnun Otyakmaz, hakemlerin isimlerinin tek tek açıklanacaklarını belirterek, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, "Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma yapılıyor mu?" sorusuna yanıt verirken, çalışmaların yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Otyakmaz, "Şu anda öncelikli olarak hakemlerle ilgili incelemelere başladık. Ancak bu süreç TFF'nin tüm birimlerinde kademeli olarak sürdürülecek. Her departmanda detaylı bir şekilde araştırmalar yapılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bahis iddialarına ilişkin yürütülen çalışmaların odağında hakemlerin bulunduğunu belirten Otyakmaz, detaylı rapor ve tespitlerin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını açıkladı. Otyakmaz, "Bahisle ilgili incelemeler şu anda hakemler üzerinde yoğunlaşıyor. Elde edilen bulgular netleştikçe ayrıntılı raporlar kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Ayrıca, bahis oynadığı belirlenen hakemlerin isimlerinin gizli kalmayacağını ifade eden Otyakmaz, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğunda, bu hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan 'Disiplin Sevkleri' bölümünde yayımlanacak." açıklamasında bulundu.