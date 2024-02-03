Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde?
Galatasaray'da bekelenen performansı sergileyemeyen Tete ile yollar ayrılabilir. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya ülkesinden birçok kulübün ilgisi bulunuyor. Tete ile son olarak ilgilenen kulüplerden biri de Bahia oldu. Peki, Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde?
Ajansspor'da Salim Manav, Tete ile ile ilgili flaş transfer gelişmesini duyurdu. " Bahia, Galatasaray forması giyen Tete ile ciddi şekilde ilgileniyor. Tete de Bahia'ya gitmek istiyor. Şartlar oluşursa transferde gelişme yaşanabilir." ifadelerini kullandı. Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde?
BAHİA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI
EC Bahia, Brezilya'nın 1. seviye futbol ligi olan Série A'da yer alan bir futbol kulübüdür
Brezilya'daki futbol kulüpleri listesi
Bahia
Vitória
Fortaleza
Atlético Mineiro
Cruzeiro
Paysandu
Atletico Paranaense
Paraná
Náutico
Sport
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Gremio
Internacional
Vasco da Gama
Corinthians
Guarani
Palmeiras
Santos
São Caetano
São Paulo
Portuguesa
Coritiba