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Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde?

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Galatasaray'da bekelenen performansı sergileyemeyen Tete ile yollar ayrılabilir. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya ülkesinden birçok kulübün ilgisi bulunuyor. Tete ile son olarak ilgilenen kulüplerden biri de Bahia oldu. Peki, Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde?

Ajansspor'da Salim Manav, Tete ile ile ilgili flaş transfer gelişmesini duyurdu. " Bahia, Galatasaray forması giyen Tete ile ciddi şekilde ilgileniyor. Tete de Bahia'ya gitmek istiyor. Şartlar oluşursa transferde gelişme yaşanabilir." ifadelerini kullandı. Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde?

BAHİA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI

EC Bahia, Brezilya'nın 1. seviye futbol ligi olan Série A'da yer alan bir futbol kulübüdür

Brezilya'daki futbol kulüpleri listesi

Bahia

Vitória

Fortaleza

Atlético Mineiro

Cruzeiro

Paysandu

Atletico Paranaense

Paraná

Náutico

Sport

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Gremio

Internacional

Vasco da Gama

Corinthians

Guarani

Palmeiras

Santos

São Caetano

São Paulo

Portuguesa

Coritiba

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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