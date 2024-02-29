Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelen ve başkanlığa dönmeye sıcak bakmadığı bakmayan Aziz Yıldırım eğer Saran tek aday olursa devreye girebilir. Peki, Aziz Yıldırım yeniden aday mı olacak? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? detaylar haberimizde...

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde sarı-lacivertlilerde yöneticilik yapan ve Yıldırım'ın yakın dostu olduğu bilinen Abdullah Kiğılı, Yıldırım'ın yeniden aday olması hakkında çarpıcı iddialarda bulunarak "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız." ifadelerini kullandı.