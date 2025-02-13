AZ Alkmaar Galatasaray hangi kanalda? AZ Alkmaar Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda? AZ Alkmaar Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte AZ Alkmaar Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. AZ Alkmaar Galatasaray maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı AZ Alkmaar Galatasaray açını izleyebilirsiniz.

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.