Aysun Koç: Bu yeni ay siyaseti ve ekonomiyi sert şekilde tetikleyecek

Haberler.com'da izleyicilerle buluşan Astrolog Aysun Koç, 18 Ocak'ta Oğlak burcunun 28 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın hem bireysel hem de toplumsal etkilerini değerlendirdi. Mars, Merkür, Venüs ve Plüton'un güçlü etkileşimlerine dikkat çeken Koç, özellikle siyasetçiler, iş insanları ve ekonomik dengeler açısından kritik bir döneme girildiğini vurguladı.

SİYASET VE EKONOMİDE MÜCADELE DOZU ARTACAK

Aysun Koç, yeni ayın Oğlak burcunda gerçekleşmesi nedeniyle devlet yönetimi, siyasetçiler ve büyük şirketlerin ön planda olacağını belirtti. Mars etkisinin baskın olduğuna dikkat çeken Koç, "Bu süreçte üst düzey isimlerin daha sert, mücadeleci ve agresif tavırlar sergilemesi mümkün" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER BÜYÜYEBİLİR, OLAYLAR ABARTILABİLİR

Yeni ayın Jüpiter karşıtlığı aldığını söyleyen Koç, iki haftalık süreçte yaşanacak olayların olduğundan daha büyük yankı uyandırabileceğini ifade etti. Koç, "Bireysel ve toplumsal anlamda daha sakin kalmak, tepkileri büyütmemek önemli olacak" dedi.

SABREDEN VE EMEK VEREN KAZANACAK

Zorlayıcı etkilerin yanında destekleyici açılara da dikkat çeken Koç, Neptün-Satürn ve Uranüs desteklerinin özellikle sabırla çalışan, teknolojik ve yenilikçi fikirler üreten kişiler için olumlu sonuçlar getirebileceğini söyledi. "Kim ne ektiyse onu biçecek" vurgusu yaptı.

KAZA VE SAĞLIK UYARISI: DİKKATLİ OLUN

Koç, soğuk hava koşullarıyla birlikte özellikle kemik, eklem ve burkulma risklerinin artacağına dikkat çekerek, "Bu iki haftalık süreçte el, kol ve bacak kırıkları açısından daha temkinli olunmalı" uyarısında bulundu.

EN ÇOK ETKİLENECEK VE ŞANSLI BURÇLAR

Astrolog Aysun Koç'a göre yeni aydan en çok etkilenecek burçlar Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç'un son 10 gününde doğanlar olacak. Daha şanslı etkiler ise Başak ve Boğa burçlarının yine son 10 gününde doğanları bekliyor.