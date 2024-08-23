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Avon battı mı? Avon iflas mı etti?

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Avon'un Kuzey Amerika dışındaki ticaret işletmelerini 2020 yılında satın alan Brezilya merkezli Natura şirketinin yan kuruluşu Avon Products Inc (API), yönetimin Amerikan versiyonu olan 11. Bölüm için başvuruda bulundu. Avon battı mı?Avon iflas mı etti?

Kozmetik sektörünün köklü markalarından biri olan Avon, iflas haberleriyle gündeme oturdu. "Avon neden iflas etti? Avon'a ne oldu?" soruları, şirketin müşterileri ve takipçileri tarafından merakla sorulmaya başlandı. Avon battı mı?Avon iflas mı etti?

AVON BATTI MI?

Avon, özellikle Türkiye'de bir dönem yaygın olarak kullanılan ürünleriyle her eve girmeyi başaran bir marka olarak tanınıyordu. Ancak, talk pudrasının kanserojen maddeler içerdiği iddiaları, şirketin karşı karşıya kaldığı yüzlerce dava ile birlikte finansal durumunu ağırlaştırdı. Bu davalar ve borç yükü, şirketin iflas başvurusunda bulunmasına neden oldu.

Avon'un Kuzey Amerika dışındaki ticaret işletmelerini 2020 yılında satın alan Brezilya merkezli Natura şirketinin yan kuruluşu Avon Products Inc (API), yönetimin Amerikan versiyonu olan 11. Bölüm için başvuruda bulundu.

Avon Products Inc, sürecin borç yükümlülüklerini "düzenli bir şekilde" ele almasına olanak tanıyacağını söyledi. Natura, iflas süreci tamamlandıktan sonra ABD dışındaki ticaret operasyonlarını 125 milyon dolara (97 milyon sterlin) geri satın almayı teklif etti.

TOPLAM BORÇ 1,3 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Avon'un toplam borcu 1,3 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Talk pudrası iddialarına ilişkin ise şirketin yaklaşık 78 milyon dolar değerinde yükümlülükleri bulunuyor. Bu ağır borç yükü ve davaların getirdiği finansal baskı, bir zamanlar kozmetik dünyasında dev bir marka olan Avon'un iflas kararı almasına neden oldu.

Avon'un iflas süreci, kozmetik endüstrisinde büyük bir değişim yaratırken, markanın geleceği ve müşterilerine olan etkileri merak konusu olmaya devam ediyor. Şirket, iflas başvurusunu finansal yapısını düzenlemek amacıyla yapmış olsa da, bu süreçte neler yaşanacağı ve markanın nasıl bir yol izleyeceği büyük bir belirsizlik taşıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kuzey Amerika Brezilya Ekonomi Dünya Avon Avon Gündem İş Dünyası Dünya Ekonomi Haberler

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