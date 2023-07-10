Attila Szalai kimdir, kaç yaşında? Attila Szalai hangi takımda oynuyor?

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ATTİLA SZALAİ KİMDİR?

Attila Árpád Szalai (d. 20 Ocak 1998, Budapeşte) stoper mevkiinde oynayan Macar millî futbolcudur. Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Budapeşte'de doğan Attila Szalai, altyapı kariyerinde Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien'de top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II'de başlayan Szalai daha sonra Zsory FC ve Apollon Lemesu kadrolarında yer aldı. Macaristan U-21 millî takımında görev yaptığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Attila, Macaristan U-19 millî takımı formasını 13 maçta terletti. Macaristan U-16 millî takımında ise 1 maçta görev aldı.

Fenerbahçe

2021

17 Ocak 2021 tarihinde 2 milyon avro karşılığında Apollon Lemesu takımından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Szalai, 41 numaralı formayı tercih etti.

Fenerbahçe ile ilk maçına 25 Ocak 2021 tarihindeki Kayserispor maçı ile çıkan Szalai, oynadığı futbol ile beğeni topladı. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut kendisi için 5 yıldır takımda gibiydi demiştir. Geldiği günden itibaren kadronun değişilmezleri arasına giren Szalai, Serdar Aziz ile uyum yakalayarak beğeni topladı. Fenerbahçe taraftarının kendisini Diego Lugano'ya benzetmesi üzerine Szalai, Lugano'ya benzetilmek benim için çok güzel bir iltifat. Taraftarların benzetmesi beni çok memnun ediyor ama benim kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Bunu biliyorum ve bu noktada çalışıyorum. açıklamasını yapmıştır.

Fenerbahçe forması ile ilk golünü, 8 Mart 2021 tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanında kaptanı Gökhan Gönül'ün asistiyle kaydetmiştir.

2021-22

5 Aralık 2021 tarihinde Rizespor ile oynanan maçın 70. ve 91. dakikalarında Serdar Dursun'a asist yaptı. Bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini yapmış oldu. Fenerbahçe, Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Millî takım kariyeri

15 Kasım 2019'da Uruguay ile oynanan dostluk maçında ilk kez Macaristan millî futbol takımı için forma giydi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, Almanya ve Portekiz'in bulunduğu F Grubu'nun tüm maçlarında ilk 11'de yer aldı.