ATM'de parası sıkışanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti

ATM'de parası sıkışanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti
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Dolandırıcılar, ATM'lerin para çıkış bölümüne gizli bir düzenek kurarak müşterilerin paralarını cihaza sıkışmış zannetmesini sağlayıp çekemediği nakitleri ele geçiriyor. Almanya merkezli banka Sparkasse, "Nakit tuzağı" yönteminin son zamanlarda yeniden görülmeye başladığını belirterek uyarılarda bulundu.

Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti. "Nakit tuzağı" yönteminde dolandırıcılar, Atm'nin para çıkış bölümüne yapışkan bir yüzey veya gizli bir kaplama yerleştiriyor. Para çekme işlemi esnasında banknotlar bu kaplamaya takılı kalıp dışarı çıkamıyor. Müşteriler ise cihazın arızalı olduğunu zannederek Atm'den uzaklaşıyor. Kısa süre sonra olay yerine dönen dolandırıcılar, haznede kalan paraları alıyor. Almanya merkezli banka Sparkasse bu dolandırıcılık vakalarının son günlerde tekrar görülmeye başladığını açıklayarak uyarılarda bulundu.

GÜVENLİ GÖRÜNEN CİHAZLAR BİLE TEHLİKEDE

Sparkasse yetkilileri, dolandırıcıların iyi korunan Atm'leri dahi zaman zaman manipüle edebildiğini belirtti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her cihazın işleyen bir teknolojiye ihtiyacı var. Bu nedenle, istisnai durumlarda arızalı gibi görünen cihazlarda bile dolandırıcılık vakaları yaşanabiliyor." Yetkililer, dolandırıcılığın en tehlikeli yönlerinden birinin ise ATM ekranında çoğu zaman herhangi bir uyarı mesajının çıkmaması olduğuna dikkat çekti.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Sparkasse, müşterilerini bu tür yöntemlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Banka tarafından önerilen önlemler arasında şunlar yer aldı:

  • Para çekmeden önce ATM'nin para çıkış bölmesinin hafifçe kontrol edilmesi, kaplama olup olmadığının tespiti açısından önem taşıyor.
  • Para çıkışı sırasında cihazın başından ayrılmamak gerekiyor.
  • Herhangi bir şüpheli durumda derhal banka yetkililerine ya da polise haber verilmesi tavsiye ediliyor.
  • Ayrıca, çevrede dikkat dağıtmaya çalışan yabancı kişilere karşı temkinli olunması gerektiği vurgulandı.
Haberler.com / Çağla Taşçı - Finans
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