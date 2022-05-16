Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor? Atatürk Havalimanı yerine ne yapılacak? - Haberler

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Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor? Atatürk Havalimanı yerine ne yapılacak?

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Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor? Atatürk Havalimanı yerine ne yapılacak?

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vatandaşlar Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor? Atatürk Havalimanı yerine ne yapılacak? sorularına yanıt arıyordu. İşte detaylar...

Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor merak ediliyor. Sosyal medyada gündem konusu olan Atatürk Havalimanı'nın yıkılması ile ilgili detaylar araştırılırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vatandaşlar Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor? Atatürk Havalimanı yerine ne yapılacak? sorularına yanıt arıyordu. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını açıkladı. Millet bahçesine dönüşecek olan Atatürk Havalimanı'nın görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek." dedi.

"İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor" diyen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor? Atatürk Havalimanı yerine ne yapılacak?

Bakan Kurum paylaşımında, "Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak" bilgisini verdi.

Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor? Atatürk Havalimanı yerine ne yapılacak?

Bakan Kurum, "Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak" dedi. "#85MilyonunBahçesi" etiketini kullanan Kurum paylaşımını, "İstanbul #85MilyonunBahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.

Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor? Atatürk Havalimanı yerine ne yapılacak?

Haberler.com - Gündem

Atatürk Havalimanı, Gündem, Politika, Haberler

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