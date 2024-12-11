Atalanta Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Atalanta Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ATALANTA REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

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ATALANTA REAL MADRİD ÖZET

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ATALANTA REAL MADRİD ÖZET VİDEOSU

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Atalanta Real Madrid maçı 3-2'lik Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMANDI?

Atalanta Real Madrid maçı 10 Aralık 2024 günü oynandı.

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Atalanta Real Madrid maçı canlı olarak tabii Spor yayınlandı.