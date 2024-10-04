Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor?

Atakan Karazor kimdir? Atakan Karazor, A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. İlk kez A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Karazor'un kariyeri ve yaşamı, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Atakan Karazor kaç yaşında? Atakan Karazor hangi mevkide ve nerede oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 yılında doğdu. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu. Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir. Üst düzey kariyerine Borussia Dortmund II'de başladı ve ardından 2. Bundesliga'da iki sezon Holstein Kiel'de oynadı. 2019 yılında Stuttgart'a katıldı ve ilk sezonunda Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Atakan Karazor, Bundesliga takımlarından VfB Stuttgart'ta forma giyiyor. Kariyerine Borussia Dortmund II'de başlayan Karazor, 2. Bundesliga'da Holstein Kiel'de iki sezon oynadıktan sonra, 2019 yılında Stuttgart'a transfer oldu. İlk sezonunda takımıyla Bundesliga'ya yükselmeyi başardı. A Millî Takım'a katılabilmesi için gereken prosedürler tamamlanmış olup, Montella'nın davetiyle ekim ayında millî formayı giyme şansı bulunuyor.

Transfermarkt verilerine göre Karazor'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.

ATAKAN KARAZOR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor, orta saha pozisyonunda oynuyor. Şu anda Bundesliga takımlarından VfB Stuttgart'ta forma giymektedir.