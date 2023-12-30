Aston Villa - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Aston Villa - Burnley maçı nerede oynanıyor?

30 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - Burnley maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Aston Villa - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Aston Villa - Burnley CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Aston Villa- Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Aston Villa- Burnley maçı ne zaman?

ASTON VİLLA - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

30 Aralık 2023 Cumartesi günü, Aston Villa ile Burnley arasında gerçekleşecek olan İngiltere Premier Lig maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayını için Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları tercih edilebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV de kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Karşılaşma, saat 18:00'de Birmingham'da bulunan Villa Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.