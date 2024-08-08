Aslı Kalaç kimdir? Aslı Kalaç kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Aslı Kalaç kimdir?

ASLI KALAÇ KİMDİR?

Doğum: 13 Aralık 1995 (28 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Boy: 1,85 m

Şu andaki takımı: Türkiye

Blok yüksekliği: 301 santimetre (119 in)

Kilo: 73 kg (161 lb)

Numarası: 8

2005 yılında voleybol kariyerine başlamıştır. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer olmuş ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaşmıştır.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.