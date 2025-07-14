Asgari ücrete çift zam yapılacak mı? 2025 Temmuz ayında asgari ücret artacak mı?

Asgari ücrete çift zam yapılacak mı? sorusu özellikle sabit gelirli vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ocak ayında yapılan artışın ardından, yılın ikinci yarısında ek bir zam gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan veya Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar, bu konuda belirleyici olacak. Peki, Asgari ücrete çift zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ÇİFT ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete çift zam yapılacak mı? sorusu özellikle sabit gelirli vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ocak ayında yapılan artışın ardından, yılın ikinci yarısında ek bir zam gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan veya Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar, bu konuda belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, özellikle asgari ücrete temmuz zammı yapılması yönünde beklenti artarken, hükümet kanadından henüz resmi bir zam kararı çıkmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi esas alınacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.