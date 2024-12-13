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Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak?

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2024 yılı asgari ücret zammı için yapılan görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Peki, asgari ücret ikinci toplantı ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

Çalışanların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zammı için belirleyici olacak görüşmelerin ikinci ayağı yaklaşıyor. İlk toplantıda taraflar görüşlerini paylaşmış ve ekonomik veriler ele alınmıştı. Şimdi gözler, asgari ücret ikinci toplantı tarihine çevrilmiş durumda. Türkiye'deki milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde olan yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından kararlaştırılıyor. İkinci toplantıda TÜİK verileri, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler masaya yatırılacak. Peki, asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek bu toplantıda, TÜİK'in sunduğu veriler detaylı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca işçi ve işveren taraflarının talepleri daha kapsamlı olarak değerlendirilecek.

Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak?

İlk toplantıda taraflar, yeni asgari ücretin belirlenmesi için ekonomik veriler ışığında görüşlerini paylaşmıştı. Türk-İş, işçi tarafını temsilen çalışanların geçim koşullarına dikkat çekerken, TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) ise işverenlerin maliyet yüküne vurgu yapmıştı. İkinci toplantıda, bu talepler arasında ortak bir noktaya ulaşılması hedefleniyor.

Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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