Asamoah Gyan, Osimhen'e ne dedi?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mesaisi öncesinde en çok konuşulan konulardan biri de Victor Osimhen'in durumu oldu. Gyan, Nijeryalı yıldızın sakatlığının rastlantı olmadığını, bu sürecin Şampiyonlar Ligi'nde sahaya tam formunda çıkabilmesi için planlanmış bir hamle olabileceğini iddia ederek tartışmaları alevlendirdi.

MİLLİ MÜCADELEDE SAKATLIK ŞOKU

Nijerya Milli Takımı'nın golcüsü Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda karşısında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından netleşen rapora göre yıldız futbolcu, hafta sonu Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanında sahada olması bekleniyor.

GYAN'DAN ÇARPICI İDDİA

Yaşanan gelişmeler üzerine Kayserispor'un eski oyuncularından Ganalı Asamoah Gyan, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Gyan, bu sakatlığın rastlantı olmadığını, Şampiyonlar Ligi öncesinde oyuncunun dinlenmesini sağlamak için planlanmış olabileceğini öne sürdü.

"BUNLAR TANIDIK NUMARALAR"

Tecrübeli isim, "Ben bu taktikleri iyi bilirim. Biri ona, 'Sana büyük yatırım yaptık. Şampiyonlar Ligi kapıda. Afrika'daki milli maçta fazla yıpranmanı istemiyoruz. Biraz oyna, yere yat, ciddi sakatlanmış gibi görün, sonra ertesi gün Türkiye'ye dönersin' demiş olabilir" ifadelerini kullandı.

"EURO, NAIRA'DAN DAHA DEĞERLİ"

Gyan ayrıca, "Göreceksiniz, onu Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde dimdik koşarken izleyeceksiniz. Orada ne kadar sert darbe alırsa alsın, kolay kolay yere yatmayacak. Bu işin içinde doktorlar da var. Çünkü Euro, Naira'dan çok daha kıymetli" sözleriyle iddialarını sürdürdü.