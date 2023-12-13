Üye Girişi
Haberler

Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı

Güncelleme:
Abone Ol

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçının ardından basın toplantısında konuştu. Türk takımlarının kendilerini küçük gördüklerini söyleyen Danimarkalı antrenör, "Maalesef, Türk takımları bizi küçük gördüler. Biz büyük kulübüz, bunu da gösterdik. Galatasaray ve herkese saygılıyım. Ancak bundan sonra Türk takımları bizim gibi takımları nasıl yenebileceklerini düşünmeli" dedi.

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray karşılaşmasının ardından basın toplantısında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BİZİ KÜÇÜK GÖRDÜLER"

Kendilerini güçlü bir takım olarak gördüklerini belirten Neestrup, ''Maalesef, Türk takımları bizi küçük gördüler. Biz büyük kulübüz, bunu da gösterdik. Galatasaray ve herkese saygılıyım. Ancak bundan sonra Türk takımları bizim gibi takımları nasıl yenebileceklerini düşünmeli" dedi.

Jacob Neestrup sözlerini "Galatasaray ve Manchester United'ı geçerek 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek oyuncularımla gurur duyuyorum." şeklinde noktaladı.

BASIN TOPLANISINDAKİ SÖZLERİ

Basın toplantısında açıklamada bulunan Danimarkalı teknik adam, büyük bir başarı kazandıklarını anlatarak, "Bu gece bizim için çok gurur verici. 2023 yılında iyi oynadık, iyi sonuçlara ulaştık. Bu büyük başarıyı yaşayalım diye son günleri bekliyorduk. O yüzden bizim için çok gurur verici bir gece ve yıl oldu." diye konuştu.

Neestrup, Kopenhag'ın daha önce de Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attığını belirterek, "Bugün tarihi bir sonuca ulaştık. Kopenhag, Avrupa'da daha önce de iyi performanslar gösterdi. Umarım bu performansımızı devam ettiririz. Ama daha işimiz var. Lig uzun. Şu an puan durumuna göre biraz gerideyiz ama yetişmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak her zaman kendilerini güvendiklerini aktaran Jacob Neestrup, "Maçlara her zaman güvenle çıktık. Herkese de bu mesajı verdik. Zor olan bu gruptan çıkmak için kendimize güvenmeliydik. Bundan sonraki turlarda da aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Biz iyi yoldayız ve bunu sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Galatasaray Kopenhag Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title