Arsenal PSG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arsenal PSG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ARSENAL PSG MAÇ ÖZETİ

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ARSENAL PSG ÖZET

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ARSENAL PSG ÖZET VİDEOSU

ARSENAL PSG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Arsenal PSG maçı 2-0'lık Arsenal üstünlüğüyle devam ediyor.

ARSENAL PSG MAÇI NE ZAMANDI?

Arsenal PSG maçı 1 Ekim 2024 günü oynandı.

ARSENAL PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Arsenal PSG maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.