İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun sonucu en çok merak edilen müsabakadan biri olan Arsenal- Manchester United müsabakasına dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman ,saat kaçta? Arsenal- Manchester United maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Arsenal - Manchester United maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İngiltere Premier liginde haftanın maçı olarak gösterilenArsenal - Manchester United maçına dair detaylar Futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal-Manchester United maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Arsenal - Manchester United maçının hakemi kim? İşte Arsenal-Manchester United maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Ev sahibi Arsenal, ligde oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etmeyi başaran Arsenal, topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk takım Manchester United ise ligde oynadığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kalan Manchester United, topladığı 39 puanla 3. sırada bulunuyor.

ARSENAL MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN,SAAT KATA?

Arsenal -Manchester United maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak.

ARSENAL MANCHESTER UNITED MAÇININ HAKEMİ KİM?

Arsenal -Manchester United arasında oynanacak dev karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

ARSENAL MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Arsenal Manchester United maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal : Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Thomas, Odegaard, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Fred, McTominay; Fernandes, Eriksen; Rashford; Weghorst