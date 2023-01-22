Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Manchester United maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Gündem Haberleri
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun sonucu en çok merak edilen müsabakadan biri olan Arsenal- Manchester United müsabakasına dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman ,saat kaçta? Arsenal- Manchester United maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Arsenal - Manchester United maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
İngiltere Premier liginde haftanın maçı olarak gösterilenArsenal - Manchester United maçına dair detaylar Futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal-Manchester United maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Arsenal - Manchester United maçının hakemi kim? İşte Arsenal-Manchester United maçına dair tüm detaylar haberimizde...
Ev sahibi Arsenal, ligde oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etmeyi başaran Arsenal, topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk takım Manchester United ise ligde oynadığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kalan Manchester United, topladığı 39 puanla 3. sırada bulunuyor.
Arsenal -Manchester United maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak.
Arsenal -Manchester United arasında oynanacak dev karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Arsenal Manchester United maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Arsenal : Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Thomas, Odegaard, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Fred, McTominay; Fernandes, Eriksen; Rashford; Weghorst