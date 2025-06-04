Bayram öncesi en çok merak edilen konulardan biri "Arefe Günü bankalar açık mı?" sorusu oldu. 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşlar banka işlemlerini tamamlamak için plan yapmaya başladı. Arefe günü bankalar açık mı sorusu, özellikle havale, EFT ve fatura ödeme gibi işlemleri gerçekleştirecekler için büyük önem taşıyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı, kaça kadar açık? 5 Haziran bankalar çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü, 5 Haziran 2025 Çarşamba günü, bankalar yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Türkiye Bankalar Birliği'nin önceki yıllarda yaptığı bilgilendirmelere göre, resmi tatillerin arefe günlerinde bankalar genellikle saat 12.30'a kadar açıktır. Bu yıl da benzer bir uygulama bekleniyor.

5 HAZİRAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

ATM'ler ve dijital bankacılık hizmetleri ise bayram süresince kesintisiz olarak kullanılabilecek. Ancak EFT işlemleri, arefe gününden sonra ilk resmi iş günü olan 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.

AREFE GÜNÜ EFT/HAVALE YAPILABİLİR Mİ?

Havale işlemleri bankaların dijital kanalları üzerinden 7/24 gerçekleştirilebildiği için Arefe günü havale yapılabilir. Aynı banka içinde yapılan bu tür transferlerde tatil sınırlaması bulunmamaktadır.

Ancak EFT işlemleri, yani farklı bankalar arası para transferleri, sadece mesai saatleri içerisinde gerçekleşir. 5 Haziran 2025 Arefe günü bankalar yarım gün çalışacağından, EFT işlemleri saat 12.30'a kadar yapılabilir. Bu saatten sonra verilen EFT talimatları, ancak bir sonraki resmi iş günü olan 10 Haziran 2025 Pazartesi günü işleme alınacaktır.

5 HAZİRAN OKULLAR AÇIK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih, resmi takvimde yarım gün mesai olarak geçiyor.