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Arda Turan neden kırmızı kart gördü, Arda Turan cezalı mı (Eyüpspor – Fenerbahçe)

Arda Turan neden kırmızı kart gördü, Arda Turan cezalı mı (Eyüpspor – Fenerbahçe)
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Peki, Arda Turan neden kırmızı kart gördü?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Hakem Emre Kargın'ın düdük çaldığı mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Arda Turan neden kırmızı kart gördü (Eyüpspor – Fenerbahçe)

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Ev sahibi takım Eyüpspor ise oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek topladığı 26 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Eyüpspor : Berke Özer, Robin, Claro ,Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri.

ARDA TURAN NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Arda Turan ilk yarının sonunda itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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