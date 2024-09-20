Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kim? Duru Nayman kaç yaşında, mesleği ne?

Arda Güler, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan sevgilisi Duru Nayman ile Thibaut Courtois'nın belgesel galasında ilk kez birlikte poz verdi. Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kim? Duru Nayman kaç yaşında?

ARDA GÜLER SEVGİLİSİ DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, 2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcudur.

Günümüzde Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de oynamıştır.

Duru Nayman, İstanbul'da 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle dikkat çekmiş ve Fenerbahçe altyapısında başlamıştır. Başarılı performansıyla Galatasaray'a transfer olmuştur. Şu anda ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Arda Güler ile ilişkisiyle tanınan Duru Nayman, kova burcudur.