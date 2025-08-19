Türkiye'de taraftarlar, Arda Güler ilk 11'de mi başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Genç oyuncunun sahada olması hem Real Madrid hem de Türk futbolu adına büyük heyecan yaratıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arda Güler Real Madrid – Osasuna maçına ilk 11'de başlayacak. Orta sahada Valverde ve Tchouameni ile birlikte görev alması beklenen genç yıldız, kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Peki, Arda Güler Real Madrid Osasuna maçında oynayacak mı? Arda Güler ilk 11'de mi?

ARDA GÜLER REAL MADRID OSASUNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

AS Gazetesi'nin haberine göre Real Madrid sahaya 4-3-3 düzeniyle çıkacak. Bu dizilişte orta sahada Valverde – Arda Güler – Tchouameni üçlüsünün yer alacağı öngörülüyor.

Real Madrid muhtemel 11

REAL MADRID OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid – Osasuna maçı, 19 Ağustos 2025 Salı günü oynanacak TSİ ile 22:00'de başlayacak.