Arda Güler sahalara ne zaman döneceği merak edilirken Arda Güler ne zaman iyileşecek ve ne zaman maç oynayacağı gündeme geliyor. Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in kesin dönüşü gündemden düşmüyor. Arda Güler haberleri araştırılırken Arda Güler ne zaman maç oynayacak ve ilk maçına hangi tarihte çıkacağı belli oldu mu sorgulanıyor. Peki, Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman?

Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman?

Arda Güler ne zaman iyileşecek ve ilk maçına ne zaman çıkacağı gündeme geliyor. Arda Güler haberleri araştırılırken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sahalara geri dönüş tarihini açıkladı. Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ARDA GÜLER NE ZAMAN MAÇ OYNAYACAK?

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in kesin dönüş tarihi belli oldu. Takımın deneyimli antrenörü Carlo Ancelotti, Arda'nın yeni yıl tatili arasından sonra takıma katılacağını söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun 3 Ocak'taki Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

Arda Güler

ARDA GÜLER SAHALARA HANGİ TARİHTE DÖNÜYOR, İLK MAÇI NE ZAMAN?

İspanyol devi yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. Eflatun-beyazlılar, yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak. Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.