Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'da bulunan BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Peki, Arda Güler maça girdi mi? Arda Güler oyunda!

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ Mİ?

Arda Güler 68 dakikada oyuna alındı. Taraftarlar ikinci yarıda Türkiye'nin gol atıp atamayacağını merak ediyor.

Gürcistan maçının başlangıç kadrosunda yer alan Mert Günok, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yerine Portekiz karşısında Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ilk 11'de sahaya çıktı.