Arda Güler goller izle, Deportivo Minera - Real Madrid 6 Ocak Pazartesi!
Ligin ardından yönünü İspanya Kral Kupası'na çeviren İspanyol devi, yarın akşam 2. Lig ekibi Deportivo Minera ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Arda Güler maçta Real'in 3. golünü attı. Arda Güler gol izleme linki var mı?
İspanya Kral Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Real Madrid Deportiva Minera maçında Arda Güler ilk 11'de başlayacak ve golünü attı. Arda Güler gol izle, Deportivo Minera - Real Madrid 6 Ocak Pazartesi!
DEPORTIVA MINERA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Municipal Cartagonova Stadyumu'nda oynanan Deportiva Minera - Real Madrid maçı 6 Ocak 2025 Pazartesi yani bu akşam saat 21.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Alberola Rojas yönetiyor.
ARDA GÜLER GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?
İspanya Kral Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Real Madrid Deportiva Minera maçında Arda Güler ilk 11'de başladı.
İspanya Kral Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Real Madrid Deportiva Minera maçında Arda Güler maçın 3. golünü attı.
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