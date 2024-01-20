Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu?

Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Sorusu birçok kişi tarafından son zamanlarda maç tarihi ile birlikte merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. La Liga'nın 20. haftasında Almeria'yı konuk edecek olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de karşılaşmanın kafilesinde yer alıp, almadığı araştırılmakta. Arda daha önce 2 kupa maçında şans bulabilmişti. Peki, Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu?

ARDA GÜLER ALMERİA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

La Liga'da bir maç eksiğiyle lider Girona'nın 1 puan gerisinde yer alan Real Madrid, 20. hafta maçında Almeria'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Real Madrid, Almeria müsabakasının kafilesini duyurdu. Kadroya yıldız futbolcu Arda Güler de dahil edildi. Eflatun-beyazlılarda henüz lig maçına çıkamayan Arda, 18 Ocak tarihinde Kral Kupası son 16 turunda oynanan Atletico Madrid derbisinin kadrosunda yer alsa da teknik direktör Ancelotti tarafından tercih edilmemişti.