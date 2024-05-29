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Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, karayolları trafik kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin özelleştirme kapsam ve programına alındığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Tüvtürk tarafından, trafikteki motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için yapılan araç muayeneleri hizmeti özelleştirilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı'nın bu konudaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, karar verildi.

Özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilmesine, ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenmesine, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesini teminen, özelleştirme işlemlerinin 15/8/2027 tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8'inci maddesi gereğince karar verildi.

Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın araç muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına alması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

SON GÜN 15 Ağustos 2027

2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.

2024 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

2024 yılı için araç muayene ücreti traktör, motosiklet, motorlu bisikletler için 927,60 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork, arazi taşıtı için 1.821,60 TL; kamyon, tır, çekici, otobüs için ise 2 bin 432,40 TL olarak belirlenmişti. Özelleştirmenin yürürlüğe girmesinin ardından ücretlerde de yükseliş yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Otomobil

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan TÜVTÜRK trafik Hukuk Otomobil Ekonomi Haberler

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