Üniversitelerin online eğitime geçmesinin ardından AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce kişi "AÖF sınavı online mı olacak?" sorusunu araştırıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2022-2023 sınav takvimi!

AÖF kayıt yenileme ve bahar dönemi sınavları hakkında araştırmalar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2023, yaşanılan büyük iki deprem sonrası değişti. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2022-2023 sınav takvimi! İşte detaylar haberimizde...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından üniversitelerin bahar dönemini uzaktan tamamlaması kararı alındı. Bu süreçte sınav ve diğer değerlendirme işlemleri, üniversitelerin verdiği kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan'da, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

AÖF ara sınavı olarak da bilinen vize sınavı not ortalamasına %30 etki edecek. Ders geçme notu alt sınırı ise 35 olacak. Öğrencilerin dönem sonu ortalamasını %30 vize, %70 final sınavları etkileyecek.