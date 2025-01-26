ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor Beşiktaş MAÇI NE ZAMAN? Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.
Antalyaspor Beşiktaşarasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Antalyaspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.