Anonim Sözler 2022: Anlamlı anonim kısa sözler! - Haberler

Anonim sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için anonim sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan anonim sözler için anlamlı anonim kısa sözler ve anonim sözleri haberimizde anonim sözler arayanlar için derlendi. İşte anonim sözler!

ANONİM SÖZLER

Alçak gönüllü insan, karşısındaki kim olursa olsun, onun hakkını kabul edendir.

"Ama" demeden önce söyledikleriniz geçersizdir.

Anlamlandırmanın bir anlamı yoktur.

At , siz ne kadar da isteksiz olsanız sizi en çok hızlandıracak olandır.

Aşk zamanın geçmesini, zaman aşkın geçmesini sağlar.

Aynı hatayı iki kez yapmadan gerçekten hata yapmış sayılmazsın.

Bardağı yarısı dolu ya da yarısı boş olarak değerlendirmeniz, bardağın içindeki suyu ortadan kaldırmaz.

Başarı size gelmez, siz ona gideceksiniz.

Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla.

Ben başladığım her şeyi...

Beni yalnızca Tanrı yargılayabilir.

Benim hep bir "dokun ve git" felsefem oldu, ben dokundum onlar gitti.

Bilgi korkuyu getirir.

Bir adam yetiştirirsen bir kişi yetiştirmiş olursun, bir kadın yetiştirirsen bir aile yetiştirmiş olursun.

Bir balıktan daha iyi yüzmeyi yalnızca bir sperm bilir.

Bir kadın kısık sesle konuşuyorsa bir şey istiyor demektir. Sesini yükseltiyorsa bilin ki istediğini elde edememiştir.

Bir kişiyi öldürürseniz katil olursunuz, on kişiyi öldürürseniz seri katil olursunuz, bir milyon insanı öldürürseniz sizi barış konferansına konuşmacı olarak çağırırlar.

Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir.

Biz tanrıya inanıyoruz, diğerleri nakit ödüyor.

Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar.

Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur. Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır.

Bugün uzun bir hafta oldu.

Bu bir hata değil, bir özellik.

Bu dünyada inandığım iki insan var, biri kendim, diğeri sen değilsin.

Bu hayatta yaptıklarımız sonsuzlukta yankısını bulur.

Büyük adım atmaktan korkmayın, uçurumu küçük sıçramalarla geçemezsiniz.

Cahil kral taç giydirilmiş eşektir.

Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.

Dokuz kadın bir bebeği bir ayda dünyaya getiremez.

Dostlar gelir gider, düşmanlar birikir.

Düşmanımın sahip olduğu tüm silahlara ve çok daha derin bir nefrete sahibim.

Düşmanının nerede olmadığını bilmek, nerede olduğunu bilmek kadar hayatidir.

Eğer ben onun gibi olmaya çalışırsam, kim benim gibi olacak?

Eğer beynin sol kısmı vücudun sağ kısmını, beynin sağ kısmı ise sol kısmı kontrol ediyorsa, sadece solakların beyni doğru çalışıyor demektir.

Eğer ilkinde başarılı olamadıysanız arkanızdaki denediğinize dair tüm delilleri ortadan kaldırın.

Eğer pratikle herkes mükemmele erişebiliyorsa neden kimse mükemmel değil ve neden hala pratik yapmaya devam ediliyor?

Eksi çarpı eksi artı edecek, Böyle yazılacak, böyle bilinecek, Kimse "neden?" demeyecek.

En kötüsünü bekle, en iyisini um.

Geleceği öngörmenin en iyi yolu geleceği kendin yaratmandır.

Gelecekle ilgili hayallerimiz için bugünümüzü mü satıyoruz yoksa bugünün alıştığımız düzeni için geleceğimizi mi?

Göründüğün kadar aptal değilsin, kimse bu kadar salak olup yaşayamaz.

Gözlerde yaş yoksa ruh gökkuşağına sahip olamaz.

Güçlü olan zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir.

Güzellik geçicidir, çirkinlik kalıcıdır.

Güzel olacağına akıllı olsun.

Hayaller ile dolu bu dünyada bizler sadece inandıklarımızı görürüz.

Hayat bir gardır, bir otobüs terminalidir, bir havaalanıdır. Ölüm son duraktır.

Hayat kararsızdır. Önce tatlınızı yiyin.

Hayata bir kere geliyoruz. Marjinal mutluluğu optimum tutmak lazım.

Hayatı çok ciddiye alma, geçici nasıl olsa.

Hayatı yaşa.

Hep aydınlık tarafa bakmak gözünüzü kör edebilir.

Hep özledim. Çok aradım. Geç buldum. Tez kaybettim.

Her gün bir elma, doktor yok sonunda.

Her son bir ilke gebedir.

Herkes bir şeyler biliyor, kimse her şeyi bilmiyor.

Herkes özgür olmadan kimse gerçekten özgür olamaz.

Herkes gözlerinizi yakalayabilir ancak kalbimizi yakalaması için çok özel olmalıdır.

Herkesin işi, hiç kimsenin işi değildir.

Her şeyin üzerine fiyatını koy ve gerçeği bil.

Hiçbir şey imkansız değildir.

Hiçbir şey imkansız değildir ancak bu her şeyin mümkün olduğu anlamına gelmez.

Hiçbir şeyi kabul etme, her şeye karşı çık.

Hiç kimse mükemmel değildir, ben hiç kimseyim.

Hızlı hareket et ancak çok hızlı değil.

Hızlı yaşa genç öl.

İkna edemiyorsan kafasını karıştır.

İlmin efendisi olmak için, çalışmanın kölesi olmak lazımdır.

İnancın zıddı şüphe değil, kattiyettir.

İnanmak görmek değildir, görmek inanmaktır.

İnsan görünüşüyle karşılanır, kişiliği ile uğurlanır.

İnsanlar ikiye ayrılır: Tanıdıkça büyüyenler, tanıdıkça küçülenler.

İnsanların 4/5 kesirlerle ilgili sorun yaşar.

İnsanların vicdanını rahat tuttuğun sürece, özgürlüklerini bile ellerinden alabilirsin.

İsa geliyor, bir şeyle meşgulmüşsünüz gibi yapın.

İstediğin her şeyi kısa bir süreliğine yapabilirsin.

İş hayatı bisiklete binmek gibidir; ya sürekli pedal çevirirsiniz ya da düşersiniz.

İyi dostlar yıldızlar gibidir. Onları her zaman göremezsiniz ancak orada olduklarını hep bilirsiniz.

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.

Kaderini değiştiremiyorsan tutumunu değiştir.

Kader mantık ile karşıt anlamlıdır.

Kadınlar orgazm taklidi yapabilirler, erkekler tüm ilişkiyi taklit edebilirler, hissediyormuş gibi.

Kalbinde biraz sevgiye yer kaImışsa… Bul.. sev.. sevecek insan eğer kaImışsa… aşıklara sor, aşığın artar değeri… artar, fakat insana değer kaImışsa.

Karamsarlardan para isteyin, onlar geri ödemeyeceğinize kendilerini hazırlamışlardır zaten.

Kargalar sürü ile, kartallar yalnız uçar.

Kaygılanacak hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyorsanız bir sürü kaygılanmanız gereken şey var demektir.

Kediler bizi güldürürler çünkü atalarının bizim atalarımızı yemiş olduklarını bilirler.

Kellik bir saç rengiyse Ateizm de bir dindir.

Kendini bil.

Kimse hayatın adil olduğunu söylemedi.

Kimse mükemmel değildir.

Konuşma; herkes seni filozof sansın.

Kültür, düşmanın kemiklerinden bir kadeh yapmaktır. Medeniyet bu yüzden hapse girmektir.!!!!

Mutluluk en sevdiğiniz arkadaşınızla evlenmektir.

Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler.

Öğretmek; hiçbirinin zihnine nüfuz etmeden, öğretmenin notlarının öğrencinin notlarına dönüşmesidir.

Ömrün uzun, düğünün güzün olsun.

Pul koleksiyonu yapmak hobi değilse, ateizm dindir.

Sadece güzel olacağına, hem güzel hem akıllı olsun.

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır demektir.

Savaşı yaşlılar başlatır, gençler ölür.

Savaşma seviş.

Seni sana vereni, kendinden daha çok sev!

Sıfır bir gibi bir sayıdır ancak bir eksiktir.

Sıfırla neyi çarparsanız çarpın sıfırdan kurtulmazsınız.

Sinirliliğin ilk kurbanı sinirlenmiş insandır.

Sizin bir şeye ne kadar zor inandığınız ya da kaç kişinin inandığı fark etmez, bu onu gerçek kılmaz.

Soru sormayan her zaman yeniktir.

Söylenecek o kadar çok şey var ki, susmak daha iyi.

Spekülasyon diye bir şey var; abartılı spekülasyon diye bir şey var; bir de evrenbilim var.

Suyun taşı delmesi gücünden değil sürekli akmasındandır.

Süt bedavayken inek almak niye?

Tanrım beni zayıflatamıyorsan arkadaşlarımı şişmanlat.

Tarih galipler tarafından yazılmıştır.

Tarih insan hayatının en ucuz mal olduğunu göstermiştir.

Tarih insanların üzerinde anlaştığı bir masaldan başka nedir ki?

Tarih kendisini yineler.

Tecrübe, yenilen kazıkların bileşkesidir.

Tombul insanları kaçırmak daha zordur.

Tüm eylemlere karşı ya da eylemlerin yanında bir hükümet programı vardır.

Tüm genellemeler yanlıştır.

Üzüntü bu dünyada en hızlı yayılandır.

Verandaya bağlı olmak, arabada havlayamamak anlamına gelmez.

Yalnızca bir deli, suyun derinliğini iki ayağıyla anlamaya kalkar.

Yalnızca gerçek dostlarınız size yüzünüzün ne zaman kirlendiğini söyler.

Yapay zeka doğal salaklığı taklit edemez.

Yapılmaya değer her şey iyi yapılmaya değer.

Yavaş konuş ama hızlı düşün.

Yazın tarihinin yarısı geçmişi gizlemek olmuştur.

Yıldızlara bakan insan, yoluna çıkan çamur birikintilerine girmeye mahkumdur.

Zaman; yerine konması, geri dönüştürülmesi ve depolanması mümkün olmayan tek kaynaktır.

Zeki doğdum ama eğitim beni bu hale getirdi.

Zamanında ötsen de ona göre doğru değilsen, ölürsün.

Haberler.com - Gündem