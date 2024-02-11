Anneler günü ne zaman 2024? Bu yıl anneler günü hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak?

Anneler gününün 2024 yılında kutlanacağı tarih birçok kişi tarafından araştırılmakta. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler günü ile ilgili internette en çok "Anneler günü ne zaman?" sorusu araştırılmakta. Peki, Anneler günü ne zaman 2024? Bu yıl anneler günü hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk geliyor. Buna göre 2024 yılında anneler günü 12 Mayıs tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde anneler onuruna kutlanan, annelerin hayatımızdaki rollerini tanımak ve takdir etmek için ekstra özel bir çaba sarf edeceğimiz önemli ve anlamlı bir gündür. Bu günün kutlamaları genellikle anne figürünün yanı sıra anneanneler, büyük büyükanneler, üvey anneler gibi nesiller boyu uzanır.