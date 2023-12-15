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Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden?

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Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rize spor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Peki, Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden?

Ankaragücü ceza aldı mı? Sorusu, Çaykur Rize spor maçında yaşanmakta olan olaylar nedeniyle gündemde yer almakta ve sporseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mke Ankaragücü, Çaykur Rize spor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Peki, Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden?

ANKARAGÜCÜ CEZA ALDI MI?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itiraz edeceklerini belirtti.

Aytekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınmış olan kararlara karşı kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerini kullandı.

PFDK, MKE Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası, başkent ekibine ise 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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