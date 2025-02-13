Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Ankara toplu taşıma ücretlerine zam mı geldi? Ankara'da öğrenci, tam bilet ne kadar oldu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında öğrenci ve tam bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Ankara toplu taşıma ücretlerine zam mı geldi? İşte detaylar!

Ankara toplu taşıma ücretleriyle ilgili yapılacak değişiklikler, başkentte yaşayan vatandaşların bütçesini yeniden şekillendirecek. Toplantıdan çıkacak karar doğrultusunda, yeni tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceği de merak konusu oluyor. Peki, Ankara toplu taşıma ücretlerine zam mı geldi? Ankara'da öğrenci, tam bilet ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir."

Ankara toplu taşıma ücretlerine zam mı geldi? Ankara'da öğrenci, tam bilet ne kadar oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
img

Ameliyat masasında bunu da gördük
img

Tercümanın sesini duyanlar televizyonun ayarıyla oynadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.