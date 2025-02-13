Ankara toplu taşıma ücretlerine zam mı geldi? Ankara'da öğrenci, tam bilet ne kadar oldu?

Ankara toplu taşıma ücretleriyle ilgili yapılacak değişiklikler, başkentte yaşayan vatandaşların bütçesini yeniden şekillendirecek. Toplantıdan çıkacak karar doğrultusunda, yeni tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceği de merak konusu oluyor. Peki, Ankara toplu taşıma ücretlerine zam mı geldi? Ankara'da öğrenci, tam bilet ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir."