Andorra Malta maçı hangi kanalda? Andorra Malta maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Andorra Malta maçı hangi kanalda? Andorra Malta UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Andorra Malta maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Andorra Malta maçını hangi kanal veriyor? İşte Andorra Malta maçı yayın bilgisi haberimizde...

ANDORRA MALTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Andorra Malta maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Andorra Malta maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Andorra Malta maçını şifresiz izleyebilecekler.

ANDORRA MALTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Andorra Malta maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

ANDORRA MALTA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Andorra Malta maçı 11'leri henüz belli olmadı.

ANDORRA MALTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Andorra Malta maçı, Andorra la Vella'da, Estadi Nacional Stadyumu'nda oynanacak.