Anderlecht Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anderlecht Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Anderlecht Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anderlecht Fenerbahçe UEFA maçına saatler kaldı. Maç öncesi Anderlecht Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Anderlecht Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Anderlecht Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anderlecht Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

ANDERLECHT FENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Anderlecht 11'i:



Fenerbahçe 11'i:



Anderlecht Fenerbahçe MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve AZ Alkmaar, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.