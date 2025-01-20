Ancelotti kovuldu mu, istifa etti mi (Real Madrid)?

Son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin şampiyon olsa dahi sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Emekli olmayı düşünmeyen 65 yaşındaki teknik adam, gelecek teklifleri değerlendirecek. İspanyol devinde Ancelotti'nin yerine ilk aday ise Xabi Alonso. Ancelotti kovuldu mu, istifa etti mi?

ANCELOTTİ İSTİFA ETTİ Mİ?

Son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin şampiyon olsa dahi sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Emekli olmayı düşünmeyen 65 yaşındaki teknik adam, gelecek teklifleri değerlendirecek. İspanyol devinde Ancelotti'nin yerine ilk aday ise Xabi Alonso.

İspanyol medyasından Onda Cero'nun haberine göre İtalyan hoca, sezon sonu Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adam, şampiyon olsa bile takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.

EMEKLİ OLMAYACAK

Öte yandan 65 yaşındaki Carlo Ancelotti'nin emekli olma niyetinin olmadığı ve önüne çıkacak önemli fırsatları değerlendireceği kaydedildi. Ancelotti'nin adı geçtiğimiz dönemde İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

YERİNE İLK ADAY XABİO ALONSO

Haberde Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Madrid devinin listenin başına yazdığı Xabi Alonso'nun da Real'e sıcak baktığı ifade edildi.