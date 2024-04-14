Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman?

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKET MAÇI NE ZAMAN?

14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet maçı saat 13:00'te başlayacak. Bu müsabaka, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet arasındaki heyecan dolu Basketbol Süper Ligi maçı, spor tutkunlarının ilgisini çekecek. Bu önemli mücadele, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 5, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak yayınlanacak. Ayrıca, beIN Sports Tod TV kanalı da Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.