Amrabat neden yok? Amrabat sakat mı, cezalı mı (Galatasaray-Fenerbahçe)?

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Amrabat neden yok? Amrabat sakat mı, cezalı mı (Galatasaray-Fenerbahçe)?

İLK KEZ YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray ; Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sallai, Osimhen.

Fenerbahçe ; İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Amrabat yedekler arasında yer alıyor.

KANARYA SERİ YAKALADI

Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler, sonrasında sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 3'er puan aldı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek'in tedavileri sürüyor.

SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

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