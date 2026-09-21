Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yenmesi Iğdır'da araç konvoyu ve meşalelerle kutlandı

Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yenmesi Iğdır'da araç konvoyu ve meşalelerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. Iğdır’daki taraftarlar, Zübeyde Hanım Bulvarı’nda onlarca araçla konvoy oluşturup korna ve meşalelerle galibiyeti gece boyunca kutladı.
Iğdır’da Amedspor galibiyeti araç konvoyu ve meşalelerle kutlandı
Amed Sportif Faaliyetler’in sahasında Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmesi, Iğdır’da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-2 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ardından Iğdır’da yaşayan Amedspor taraftarları, galibiyet sevincini sokaklara taşıdı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından bir grup taraftar araçlarıyla kent merkezinde konvoy oluşturdu. Zübeyde Hanım Bulvarı’nda bir araya gelen onlarca araç, korna sesleri eşliğinde ilerlerken taraftarlar meşaleler yakarak takımlarının galibiyetini kutladı.
Cadde ve sokaklarda renkli görüntüler oluşurken, taraftarların coşkusu gece boyunca devam etti.
Haber: Halit Öztürk