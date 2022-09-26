Amedspor hangi şehrin takımı? Amedspor hangi ligde? Amedspor kaç yılında kuruldu?
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Amedspor hangi şehrin takımı? Oynanan maç, haber ve televizyonda yayınlanan spor programları nedeniyle birçok kulüp ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği kulüp Amedspor oldu. Peki, Amedspor hangi şehrin takımı? Amedspor hangi ligde?
Yapılan maç, haber ve televizyondaki spor programlarında bahsi geçen kulüpler ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılmakta. Son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği kulüp Amedspor oldu. Kullanıcılar Amedspor ile ilgili internette en çok Amedspor hangi şehrin takımı? Amedspor hangi ligde? soruları araştırılmakta. Amedspor ile ilgili detaylar haberimizde.Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır merkezli spor kulübüdür.
Amedspor, TFF 2. Lig'de mücadele etmektedir.
1972'de Turan Gazozları'nın sponsorluğunda kurulan ve1985'te Turan Gazozları'nın sponsorluktan çekilmesiyle kulübün adı "Melikahmetspor" olan Amedspor, 1990 yılında belediye tarafından satın alınmıştır. Kulübün adı "Diyarbakır Belediyespor", renkleri de Yeşil-Beyaz olarak değiştirildi. 1993'te Diyarbakır'ın büyükşehir statüsüne alınmasıyla kulübün adı da "Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor" olarak 3. kez değişikliğe uğradı.
Kulüp 28 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Burhan Karadeniz Cep Sinemasında gerçekleştirilen kongrede Amedspor olarak isim değiştirdi.