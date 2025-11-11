Amazon 11.11 kuponu! Amazon 11.11 indirim kuponu nedir, hangi saatlerde kullanılır?

Kasım ayının en büyük alışveriş etkinliği Amazon 11.11 kapıda! Online alışveriş tutkunları, Prime üyeleri ve fırsat avcıları için özel olarak hazırlanan bu kampanya, Amazon indirim kuponu nedir? Detaylar...

AMAZON 11.11 KUPONU!

Kasım ayının en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olan Amazon 11.11 kampanyası, kullanıcılarına büyük fırsatlar sunuyor. 2025 yılında da Amazon, Prime üyeleri başta olmak üzere tüm kullanıcılarını özel indirimlerle buluşturuyor. Özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde geçerli olan kuponlar, hem online alışveriş deneyimini zenginleştiriyor hem de bütçenizi koruyor.

Amazon, 11.11 tarihinde satıcısı Amazon.com.tr olan ürünlerde geçerli 1.000 TL'lik dev kupon dağıtıyor. Prime üyeleri için özel olarak hazırlanan bu kampanya, yılın en dikkat çeken alışveriş fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

AMAZON İNDİRİM KUPON KODU NEDİR?

Amazon indirim kupon kodu, belirli alışverişlerde anında indirim sağlayan bir fırsat aracıdır. 2025 11.11 kampanyasında Amazon, farklı tutarlarda kuponlar sunuyor:

1.000 TL indirim kuponu: 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli.

100 TL indirim kuponu: Prime üyelerine özel, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılabilir.

Kuponlar, yalnızca Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde geçerli olup, kampanya tarihleri arasında kullanılabiliyor. 11-28 Kasım tarihleri arasında aktif olan bu indirim kodları, hızlı davranan kullanıcılar için ekstra avantaj sunuyor.

AMAZON 3.000 TL ALIŞVERİŞTE GEÇERLİ 1.000 TL İNDİRİM KUPONU

2025 11.11 kampanyasının en dikkat çeken fırsatı, 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 1.000 TL indirim kuponu. Bu kupon, özellikle büyük alışveriş planlayan kullanıcılar için önemli bir tasarruf imkânı yaratıyor.

Kuponun kullanım şartları şöyle:

Sadece Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde geçerlidir.

Kampanya 11 Kasım itibarıyla başlar ve kupon kodları stoklarla sınırlıdır.

Prime üyeleri, belirlenen saatlerde (11.11, 18.00 ve 20.00) kuponlara hızlı erişim sağlayabilir.

Özellikle yıl sonu ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bu kupon, alışveriş maliyetini ciddi ölçüde düşürüyor.