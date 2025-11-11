Haberler

Amazon 11.11 kuponu! Amazon 11.11 indirim kuponu nedir, hangi saatlerde kullanılır?

Amazon 11.11 kuponu! Amazon 11.11 indirim kuponu nedir, hangi saatlerde kullanılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amazon, 11.11 indirimleri için özel bir kupon kodu sunuyor. Bu kod, kullanıcıların Amazon'da belirli ürünlerde indirim almasını sağlar. İndirim kodu, genellikle belirli bir süre için geçerlidir ve belirli ürünler veya kategoriler için kullanılabilir. Peki, Amazon indirim kupon kodu nedir? Amazon 11.11 kupon detayları haberimizde...

Kasım ayının en büyük alışveriş etkinliği Amazon 11.11 kapıda! Online alışveriş tutkunları, Prime üyeleri ve fırsat avcıları için özel olarak hazırlanan bu kampanya, Amazon indirim kuponu nedir? Detaylar...

AMAZON 11.11 KUPONU!

Kasım ayının en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olan Amazon 11.11 kampanyası, kullanıcılarına büyük fırsatlar sunuyor. 2025 yılında da Amazon, Prime üyeleri başta olmak üzere tüm kullanıcılarını özel indirimlerle buluşturuyor. Özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde geçerli olan kuponlar, hem online alışveriş deneyimini zenginleştiriyor hem de bütçenizi koruyor.

Amazon, 11.11 tarihinde satıcısı Amazon.com.tr olan ürünlerde geçerli 1.000 TL'lik dev kupon dağıtıyor. Prime üyeleri için özel olarak hazırlanan bu kampanya, yılın en dikkat çeken alışveriş fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

Amazon 11.11 kuponu! Amazon 11.11 indirim kuponu nedir, hangi saatlerde kullanılır?

AMAZON İNDİRİM KUPON KODU NEDİR?

Amazon indirim kupon kodu, belirli alışverişlerde anında indirim sağlayan bir fırsat aracıdır. 2025 11.11 kampanyasında Amazon, farklı tutarlarda kuponlar sunuyor:

1.000 TL indirim kuponu: 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli.

100 TL indirim kuponu: Prime üyelerine özel, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılabilir.

Kuponlar, yalnızca Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde geçerli olup, kampanya tarihleri arasında kullanılabiliyor. 11-28 Kasım tarihleri arasında aktif olan bu indirim kodları, hızlı davranan kullanıcılar için ekstra avantaj sunuyor.

AMAZON 3.000 TL ALIŞVERİŞTE GEÇERLİ 1.000 TL İNDİRİM KUPONU

2025 11.11 kampanyasının en dikkat çeken fırsatı, 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 1.000 TL indirim kuponu. Bu kupon, özellikle büyük alışveriş planlayan kullanıcılar için önemli bir tasarruf imkânı yaratıyor.

Kuponun kullanım şartları şöyle:

Sadece Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde geçerlidir.

Kampanya 11 Kasım itibarıyla başlar ve kupon kodları stoklarla sınırlıdır.

Prime üyeleri, belirlenen saatlerde (11.11, 18.00 ve 20.00) kuponlara hızlı erişim sağlayabilir.

Özellikle yıl sonu ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bu kupon, alışveriş maliyetini ciddi ölçüde düşürüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 403.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.