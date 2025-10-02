Altında zirve sonrası yol haritası! Artış durdu ama tahminler tam tersini söylüyor

2025 yılı altın yatırımcıları için tarihi bir dönem oldu. Yıla 3 bin lira seviyesinden başlayan gram altın, yıl içinde 5 bin 208 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralar 5 bin 176 lira seviyesinde işlem gören gram altın, sadece 10 ayda 2 bin liradan fazla değer kazandı.

Ons altın da aynı şekilde güçlü bir yükseliş sergiledi. 2025'e 2 bin 600 dolar seviyesinden giren ons, yıl içinde 3 bin 895 dolar ile tarihi zirveyi gördü. Şu anda ise 3 bin 870 dolar seviyelerinde bulunuyor.

KAR SATIŞLARIYLA KISA MOLA

Altın fiyatları yıl boyunca yukarı yönlü seyrini korusa da son dönemde kâr satışlarıyla bir miktar geri çekildi. Ancak milyonlarca yatırımcı, yükseliş trendinin önümüzdeki yıl devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Dünyaca ünlü bankalar da bu beklentiler doğrultusunda 2026 altın tahminlerini güncelledi ve genel görüş, yükselişin süreceği yönünde oldu.

JP MORGAN: 4.150 DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR

ABD'li banka JP Morgan, altının önümüzdeki yıl rekor tazelemeye devam edeceğini öngördü. Banka, 2026 ortalarına kadar ons altının 4 bin 50 – 4 bin 150 dolar aralığında seyrederek zirve seviyelerini koruyacağını açıkladı.

DEUTSCHE BANK: FED ETKİSİYLE 4 BİN DOLAR

Alman devi Deutsche Bank, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı öngörüsünden hareketle, 2026 ons altın tahminini 300 dolar yukarı revize ederek 4 bin dolara çıkardı.

GOLDMAN SACHS: 4.300 DOLAR, HATTA 5 BİN DOLAR UYARISI

Goldman Sachs, 2026 ortası için 4 bin dolar, yıl sonu için ise 4 bin 300 dolar tahmininde bulundu. ABD'li banka ayrıca, yatırımcıların ABD tahvillerinden sadece küçük bir kısmını altına yönlendirmesi durumunda, ons altının 5 bin dolara kadar çıkabileceği uyarısını yaptı.

BANK OF AMERICA: 2026'NIN İLK YARISINDA 4 BİN DOLAR

Bank of America analistleri ise altın fiyatlarının 2026'nın ilk yarısında ons başına 4 bin dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.