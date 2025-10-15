Altında fren yok! Dev bankaların tahminleri de uçtu

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle rekor tazelemeye devam ediyor. ABD'de ek faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden alevlenmesiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, ons altın çarşamba günü 4 bin 200 dolar sınırına yaklaştı.

ALTIN DURDURULAMIYOR

Hafta başında 4 bin 100 doları aşan ons altın, salı günü 4 bin 179 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Gram altın ise 5 bin 500 TL'lik kritik eşiği geçmesinin ardından 5 bin 600 TL'nin de üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

15 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 4.144 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4.140 dolar, en yüksek 4.190 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralarda 4.187 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise 5 bin 569 TL'den açılış yaptı.Gün içinde en düşük 5.569 TL, en yüksek 5.636 TL seviyeleri görüldü. Şu sıralarda 5.633 TL'den işlem görüyor.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 59,5 ARTTI

Altının yıl başından bu yana kaydettiği değer artışı yüzde 59,5'e ulaştı. Bu güçlü yükselişte jeopolitik ve ekonomik riskler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyalleri, merkez bankalarının alımları, doların zayıf seyri ve fon girişleri etkili oldu.

DEV BANKALARDAN YENİ ALTIN TAHMİNLERİ

Küresel finans devlerinden Bank of America ve Societe Generale, ons altının 2026 yılına kadar 5 bin doları aşabileceği öngörüsünde bulundu. Standard Chartered ise 2026 yılı için ortalama ons altın tahminini 4 bin 488 dolara revize etti.

GAZZE'DE ATEŞKES VAR AMA YÜKSELİŞ DURMUYOR

Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi durmadı. Uzmanlar, savaşın sona ermesinin ardından risk iştahının artmasının beklenmesine karşın, ABD'nin Çin'e yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklamasının fiyat düşüşünü engellediğini belirtiyor.