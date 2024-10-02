Altın yükselecek mi? 2 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar ve gram altın yükseldi mi soruları gündeme geliyor. 2 Ekim altın fiyatları yükseldi mi ve bugün gram altın ne kadar olduğu merak ediliyor. ABD'li Bank of America, altının ons fiyatının gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu. Altın yükselecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu 26 Eylül'de 2 bin 685 dolarla rekor kırmıştı. Bank of America (BofA), altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor. BofA, altın fiyatının gelecek yıl ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. BofA analistleri, haziran ayındaki raporda altın fiyatının 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları bu yıl yüzde 28, son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2.907,19 TL işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4.717,82 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 20.430,94 TL'den işlem görüyor.

CANLI ANLTIN FİYATLARI (LİNK)